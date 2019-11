Napoli – Stangata per i giocatori: Allan ed Insigne multati, ecco la sanzione scelta dal club

Multa salata per i giocatori del Napoli: arriva la decisione della società nei confronti dei suoi calciatori

Il Napoli sta attualmente giocando la sua sfida, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, contro il Liverpool. I partenopei stanno lottando in campo nel tentativo di portare a casa un’importante vittoria, ma intanto arrivano brutte notizie per i giocatori azzurri.

La società ha infatti deciso di punire i giocatori con la decurtazione di stipendio per l’ammutinamento dello scorso 5 novembre. A pagare maggiormente le conseguenze della decisione di rifiutare di andare al ritiro forzato imposto da De Laurentii, sono stati Allan e Insigne: che hanno ricevuto una decurtazione dello stipendio del 50%.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE