Napoli – Il clima si fa sempre più teso, De Laurentiis Jr ci va giù pesante: “ci vuole gente con molte più palle”

De Laurentiis Jr non le manda a dire ai calciatori del Napoli: il duro sfogo del vicepresidente azzurro

La situazione in casa Napoli sembra non migliorare, dopo il caos di qualche settimana fa, con i giocatori che si sono rifiutati di partecipare al ritiro ‘forzato’ del club e la società che ha assegnato all’allenatore Ancelotti tutte le responsabilità tecniche, adesso a rompere il silenzio è De Laurentiis Jr, protagonista ieri di una cena di gala: “ci vuole rispetto, i calciatori sono pur sempre dei lavoratori, dei dipendenti anche se guadagnano tre, quattro milioni l’anno. Servirebbero figure come Calaiò e Montervino negli spogliatoi del calcio italiano, loro hanno molte più palle. Montervino è un uomo di carattere ma tiene alla società e sa che lo stipendio mensile va rispettato, e vanno onorate la maglia e la città. Il tifoso viene allo stadio per vedere i calciatori e quindi ci vuole rispetto, rispetto e rispetto. Mi ricordo in un periodo in cui i calciatori azzurri erano in ritiro da quattro settimane, Montervino era il capitano e chiamo’ mio padre per chiedergli se potevano tornare dalle loro mogli. Mio padre accettò, perchè facendo le cose con buon senso si ottiene tutto“, questo lo sfogo del vicepresidente azzurro.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE