Napoli, De Laurentiis non fa sconti! Multe shock ai giocatori ammutinati: per Allan 200.000 euro

De Laurentiis pronto a multare i giocatori ammutinati dopo la gara contro il Salisburgo: Allan pagherà 200.000 euro

Aurelio De Laurentiis non dimentica. Di ritorno dagli States, il presidente del Napoli ha preso la sua decisione in merito alla punizione da infliggere ai giocatori protagonisti del famoso ammutinamento successivo alla gara contro il Salisburgo. De Laurentiis ha dato l’ok ai propri collaboratori per procedere all’invio delle raccomandate per l’attivazione del Collegio arbitrale e per avviare la richiesta di risarcimento che arriverà fino al 25 per cento dello stipendio mensile lordo. In totale verranno sottratti dalle buste paga dei giocatori circa 2.5 milioni. Allan pagherà più di tutti con un’ammenda da 200.000 euro dovuta alla sua reazione violenta contro il figlio di De Laurentiis che, nei momenti successivi alla partita contro il Salisburgo, aveva provato a riportare la calma.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE