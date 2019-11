Napoli – Ancelotti oltre le critiche: “ambiente sano! Disgelo col presidente? C’è già…”

Carlo Ancelotti, il pareggio contro il Liverpool e la situazione interna in casa Napoli: le parole dopo la paritta di Champions di questa sera

Il Napoli ha fermato questa sera il Liverpool: Mertens non è bastato al club partenopeo, che ha dato comunque una buona risposta in campo al caos interno creatosi nella società. Un pareggio soddisfacente, quello del Napoli, che ha messo i bastoni tra le ruote ai campioni d’Europa.

“De Laurentiis è molto contento, ha voluto ringraziare tutti per la bella partita. E ora speriamo di passare il turno. Disgelo con il presidente? Già c’è il disgelo anche se stasera faceva molto freddo“, ha dichiarato Carlo Ancelotti ai microfoni Sky dopo la partita di Champions.

“Questo è un ambiente sano, soprattutto dentro lo spogliatoio e nella volontà da parte di tutti di uscire da questo momento. Ci sono state tante critiche e ce ne saranno ancora ma bisognerebbe essere tutti un po’ più obbiettivi. I momenti di difficoltà nel calcio ci sono sempre stati e noi non abbiamo mai perso la testa. La strada intrapresa è quella giusta. Pareggiare qua non è facile. Ci siamo abbassati tanto ma d’altronde col Liverpool devi giocare così. Siamo usciti vivi e vegeti, il girone si è messo bene e ora avremo l’ultima partita in casa e anche il Liverpool è in corsa“, ha aggiunto.

“Non so perchè la squadra rende differentemente rispetto al campionato. Dobbiamo lavorare e cercare di fare di più. Sappiamo che questi sono grandissimi palcoscenici dove si dà tutto mentre in campionato non sempre ci siamo riusciti, è un nostro limite. Pian piano stiamo uscendo da questo momento delicato e anche la prestazione di oggi ci aiuta“, ha concluso.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE