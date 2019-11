Nadal spera di vincere il premio come ‘tennista più sportivo dell’anno’, Tsitsipas lo stronca: “tanto è di Federer” [FOTO]

Rafa Nadal punta a vincere il premio ‘Stefan Edberg Sportsmanship Award’, ma Tsitsipas gli fa guardare in faccia la realtà: il commento del greco è ‘pro Federer’

La stagione tennistica è finita ed è tempo di pensare ai premi di fine anno. Fra i più ambiti, nonostante non riguardi i risultati strettamente sportivi, è presente lo ‘Stefan Edberg Sportsmanship Award‘, il riconoscimento assegnato al tennista più sportivo, fuori e dentro il rettangono di gioco, impegnato in attività solidale e che promuovo l’immagine del tennis nel mondo. Rafa Nadal su Twitter ha espresso la volontà di voler provare a vincere tale riconoscimento, ma Stefanos Tsitsipas lo ha riportato con i piedi per terra commentando: “ho come l’impressione che lo vincerà Federer per il 68° anno consecutivo“. L’ATP si è unita alla conversazione correggendo l’ironico commento di Tsitsipas scrivendo: “ti sei dimenticato le stagioni 2010 e 2018“, le due in cui ha vinto proprio Nadal.

