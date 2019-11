Mourinho trova casa: il tecnico portoghese alla guida della panchina del Tottenham

Mourinho torna in panchina: il tecnico portoghese alla guida del Tottenham

Il Tottenham si è dato subito da fare: dopo l’annuncio dell’esonero di Mauricio Pochettino, che non è riuscito a far brillare la sua squadra, il club ha subito trovato il rimpiazzo giusto per risollevare le sorti del team. Diversi i contendenti alla panchina del Tottenham, tr questi anche Allegri, Ancelotti e Howe, ma alla fine a spuntarla è stato Josè Mourinho. Il portoghese torna in panchina dopo quasi un anno dall’esonero dal Manchester United.

“José è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. Ha molta esperienza, ha vinto in tutti i club in cui ha allenato e siamo sicuri che porterà energia nello spogliatoio“, queste le parole di Daniel Levy, presidente degli Spurs.

