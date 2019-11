Mourinho gli scippa due membri dello staff, l’allenatore del Lille punge lo Special One: “che classe…”

L’allenatore portoghese ha scippato due membri dello staff a Galtier, che non ha perso tempo ad esprimere il proprio punto di vista sulla vicenda

José Mourinho non si è fatto scrupoli a scippare due membri dello staff a Christophe Galtier, allenatore del Lille. Lo Special One ha convinto Joao Sacramento e Nuno Santos a seguirlo al Tottenham, affidandogli i ruoli di vice-allenatore e preparatore dei portieri.

Una mossa che non è piaciuta al coach del club francese, che ha espresso il proprio punto di vista in conferenza stampa: “non li biasimo per essere andati, sono stato anche il un assistente allenatore. Sono stati contattati, credono in quel progetto e sono voluti andar via. Ecco come è oggi il calcio. Sono arrabbiato, infastidito, perché il tempismo non è stato ottimo. Ma cosa avrebbe potuto fare il mio presidente. Se Mourinho mi ha chiamato? No, ha chiamato il ds Campos. Ognuno ha il suo modo di fare le cose. Ma che classe comportarsi in questo modo“.

