Liverpool-Manchester City, Mourinho non ha dubbi: “la Premier League è già decisa, a meno di epidemie”

L’allenatore portoghese ha espresso il proprio giudizio sulla Premier League, consegnandola idealmente al Liverpool

Il successo ottenuto dal Liverpool nello scontro diretto contro il Manchester United ha aumentato il vantaggio dei Reds in testa alla Premier League, salito adesso a 8 punti su Chelsea e Leicester e a 9 sulla squadra di Guardiola dopo 12 giornate.

Il match di Anfield ha confermato l’attuale superiorità della formazione di Klopp, nonostante alcune discutibili decisioni arbitrali che avrebbero potuto cambiare le sorti dell’incontro. Analizzando il risultato, José Mourinho non ha avuto dubbi nell’affermare come il campionato sia ormai chiuso, a meno di situazioni clamorose: “penso che a meno che non succeda qualcosa come una epidemia di infortuni, il discorso sia chiuso. Penso che il Liverpool si sia adattato alla qualità dei suoi giocatori, completando il puzzle. Il City è capace di vincerne sette, otto, anche nove di fila ma non riesco a immaginare che il Liverpool possa buttare via questo vantaggio“.

