MotoGp – Zarco-Avintia, si può fare: il team ‘perdona’ il francese, la porta è ancora aperta

Johann Zarco ad un passo dall’Avintia, il francese fa dietrofront ed il team lascia le porte aperte

Il mercato piloti ha fatto chiacchierare molto negli ultimi giorni: la Honda ha annunciato l’ingaggio di Alex Marquez due giorni fa, ma c’è ancora da definire il ruolo di Johann Zarco per la prossima stagione. Il francese ha dichiarato nei giorni scorsi di non voler far parte del team Avintia, troppo poco competitivo, tanto da preferire un ritorno in Moto2.

Lunedì però il francese è stato a colloquio con Dall’Igna e Ciabatti che hanno cercato di convincerlo, riuscendoci, a sposare il progetto Avintia. Intanto dal team arrivano buone notizie per Zarco: le porte sono ancora aperte. “A me quelle dichiarazioni di Johann non fanno effetto, sono stato pilota anche io e so come in certi momenti la frustrazione possa farti parlare troppo. Stiamo lavorando per irrobustire la nostra struttura, ora non siamo più un team clienti ma satellite, e se l’operazione andrà in porto, con Zarco potremmo toglierci belle soddisfazioni“, ha dichiarato Ruben Xaus dell’Avintia.

