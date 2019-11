MotoGp – La Yamaha a Valencia con le idee chiare, Meregalli svela: “manterremo il nostro obiettivo”

Maio Meregalli tra presente e futuro: le parole del team director Yamaha alla vigilia del Gp di Valencia

Domenica si corre l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp. La Yamaha arriva a Cheste motivata e ottimista grazie alla vittoria di Vinales in Malesia ed al quarto posto di Valentino Rossi. “Ora ci dirigiamo in Spagna per l’ultima gara del 2019. Ogni anno, il Grand Prix di Valencia è un’occasione speciale perché concludiamo la stagione insieme ai fan europei. Maverick ha buone probabilità di mantenere il terzo posto nella classifica del campionato e Vale vorrebbe lottare di nuovo per la vittoria a Valencia. Nel complesso, manterremo il nostro obiettivo per questo fine settimana semplice: vogliamo dare ai fan un emozionante ultimo weekend di gara prima della pausa invernale, anche se non ci riposeremo. Il martedì dopo la gara, ovviamente, torneremo subito al lavoro per continuare i test per il 2020“, ha dichiarato Maio Meregalli alla vigilia dell’ultimo round.

