MotoGp – Vinales super motivato a Valencia: “voglio essere la prima Yamaha in classifica e…”

Maverick Vinales arriva a Valencia con un grande carico di motivazione: le parole dello spagnolo alla vigilia dell’ultimo appuntamento della stagione

Domenica si conclude la stagione 2019 di MotoGp: i piloti sono pronti a sfidarsi sul circuito di Cheste per l’ultima vittoria dell’anno, ma anche per il terzo posto iridato ed il titolo a squadre. Reduce dalla vittoria in Malesia, Vinales arriva a Valencia con grande motivazione ed in ottima forma fisica.

“Sono molto felice di tornare a Valencia, sentendomi in una tale forma fisica e con una mentalità positiva dopo la vittoria in Malesia. Stiamo lavorando molto bene con il team e tutto il duro lavoro svolto durante la stagione sta dando i suoi frutti. Abbiamo trovato la formula per continuare a sviluppare la moto per il 2020 ed è quello che stiamo facendo. Il mio obiettivo per questo fine settimana è terminare la stagione con un’altra vittoria o almeno con un altro podio, al fine di essere la prima Yamaha nella classifica del campionato e raggiungere la terza posizione nella classifica generale. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare per l’anno prossimo. Penso che questo GP sarà un contendente forte, e lotteremo per la vittoria dall’inizio del fine settimana. Voglio davvero essere in grado di dimostrare che siamo pronti a lottare per la vittoria“, questa la carica dello spagnolo della Yamaha alla vigilia dell’ultimo round della stagione.

