MotoGp – “Lo vedo male”: il parere dell’ex pilota su Valentino Rossi è severissimo

Loris Reggiani non ha dubbi su Valentino Rossi: le parole dell’ex pilota sono durissime

La stagione 2019 di MotoGp sta volgendo a termine: domenica si correrà infatti il Gp di Valencia, ultimo appuntamento dell’anno. Una stagione impeccabile per Marc Marquez, che si è confermato campione del mondo, conquistando il suo ottavo titolo iridato, meno brillante invece per Valentino Rossi.

Il Dottore non è riuscito ad essere competitivo, tranne in qualche caso sporadico, ma non ha ancora perso la motivazione, nonostante in tanti pensino che per lui sia iniziata una ripida discesa dalla quale sarà difficile se non impossibile risalire.

“Lo vedo male. Mi sembra che sia iniziata la sua parabola discendente ed è abbastanza ripida. La battezzo con la gara del Mugello. Il sabato era rimasto in Q1, mentre l’anno prima era in pole position. Qualche bella gara la potrà fare ancora, anche domenica scorsa in Malesia se fosse partito meglio avrebbe potuto lottare per il podio. Ma non credo che ce la farà a lottare per il mondiale. Purtroppo, un mondiale senza Rossi competitivo è un peccato“, questo il parere di Loris Reggiani a “In Sella”.

“Credo che in Yamaha ci sarà Viñales e prenderanno Quartararo, al posto di Rossi. Oppure, se Rossi resterà, gli daranno delle garanzie tecniche per cui resta in Petronas, come prima guida e con la possibilità dello sviluppo incluso“, ha concluso l’ex pilota.

