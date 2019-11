MotoGp – Valentino Rossi quarto in Malesia: il saluto ai tifosi è da brividi [VIDEO]

Valentino Rossi super osannato in Malesia: il saluto del Dottore ai tifosi di Sepang dopo la gara di questa mattina è pazzesco

E’ andato in scena questa mattina il Gp della Malesia di MotoGp: sul circuito di Sepang è stato Maverick Vinales a trionfare, ritornando alla vittoria dopo un lungo periodo di digiuno e regalando alla Yamaha una gioia pazzesca. Quarto posto invece per Valentino Rossi, che comunque sorride per una gara finalmente positiva dopo un periodo nero. Dopo essersi piazzato ai piedi del podio il Dottore è rientrato ai box per poi tornare in pitlane per salutare tutti i suoi tifosi malesi. Un boato pazzesco ed un saluto da brividi per Valentino Rossi, nella penultima gara stagionale: nonostante i risultati non troppo soddisfacenti degli ultimi anni il nove volte campione del mondo rimane amatissimo ovunque.

