MotoGp – Valentino Rossi punta al podio a Valencia, e sui test ammette: “saranno settimane importanti”

Valentino Rossi a Valencia per un finale in bellezza: le sensazioni del Dottore alla vigilia dell’ultimo round della stagione 2019 di MotoGp

Si corre domenica a Valencia l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Con solo il titolo a squadre ed il terzo posto da decidere, i piloti sono pronti a dare battaglia per chiudere al meglio l’anno. Tra coloro che vorranno sicuramente far bene ci sono i piloti Yamaha, che hanno disputato una stagione complicata. Reduce però dalla vittoria di Vinales in Malesia ed il quarto posto di Valentino Rossi, il team di Iwata arriva con sensazioni positive sul circuito di Cheste.

“Il Gp finale del 2019 è arrivato. Non è stata una stagione facile, ma nelle ultime gare siamo migliorati. In Malesia abbiamo avuto una buona gara e proveremo a fare lo stesso a Valencia, vogliamo provare ad andare sul podio. Dopo l’ultimo Gp ci saranno due giorni di test, uno a Valencia e uno a Jerez. Queste saranno settimane molto importanti. Faremo del nostro meglio!“, queste le parole di Valentino Rossi alla vigilia dell’ultimo round.

