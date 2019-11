MotoGp – Valentino Rossi a Tu si que vales: Pierino46 porta il Dottore su Canale 5 [VIDEO]

Pierino conquista il pubblico di Tu si que Vales: il cantastorie di Tavullia porta Valentino Rossi su Canale 5

E’ andata in scena ieri la quinta puntata Tu si que vales: tra i concorrenti che hanno regalato spettacolo ieri c’è stato anche Pierino46, il famoso cantastorie amico di Valentino Rossi. Pierino, dopo un ingresso che ha lasciato tutti senza parole, con addosso maglia e cappello dedicati al Dottore, ha subito messo in mostra le sue abilità, con le sue canzoni in rima: “Valentino, Valentino, ti siamo tutti vicino. Questo grande campione al mondo dà lezione. Sempre spettacolare nelle tue gare, che non potremo mai dimenticare“, ha esclamato, colpendo subito Gerry Scotti, che lo ha voluto nella sua Scuderia.

“La Belen meravigliosa è un bocciolo di rosa, la Maria De Filippi donna briosa, lei è sempre gioiosa. Gerry Scotti numero uno come lui non manca nessuno”, ha continuato Pierino. EE’ 25 anni che corre in MotoGp ha fatto 400 gran premi. Io sono il macellaio di Valentino, con la bistecca di Pierino vola Valentino”, ha aggiunto, conquistando il pubblico, che ha votato “sì” all’88%.

