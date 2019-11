MotoGp, Test Valencia – Vinales con i piedi per terra: “grip fantastico, difficile capire se abbiamo fatto passi avanti”

Secondo posto nei Test di Valencia per Maverick Vinales: il pilota Yamaha contento per il ritmo, ma non ancora sicuro dei possibili passi avanti in merito al decadimento delle gomme

Maverick Vinales chiude con il sorriso la prima giornata di test di MotoGp a Valencia. Il pilota Yamaha si piazza al secondo posto, ma non si lscia andare a facili entusiasmi. Il decadimento della gomma tiene banco nel box della casa di Iwata, il grip odierno non ha permesso di ottenere feedback veritieri, come spiegato dallo stesso Vinales a Sky Sport: “sono molto contento perchè il ritmo è stato molto buono anche con la gomma usata, quello è stato molto positivo. Abbiamo lavorato tanto oggi anche sullo stile di guida, sono contento della giornata di oggi. Domani proverò a trovare il ritmo e il feeling, serve un buon passo gara con le gomme usate. Miglioramenti in merito al decadimento della gomma? Oggi il grip era fantastico, difficile capirlo“.

