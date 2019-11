MotoGp, Test Valencia – Valentino Rossi sorride: “il motore verrà migliorato. Rinnovo come Bonucci? Nel 2024…”

Nono miglior tempo in pista nella prima giornata dei Test di Valencia per Valentino Rossi: il ‘Dottore’, soddisfatto delle prime prove effettuate, scherza sul suo rinnovo

Prima giornata di test positiva in quel di Valencia per Valentino Rossi. Il ‘Dottore’, archiviata la stagione 2019, si è preparato insieme ai colleghi per la prossima annata, provando diverse novità in vista del 2020. Dopo aver raccolto il nono miglior tempo in pista, Valentino Rossi ha dichiarato a Sky Sport: “prima giornata positiva, abbiamo lavorato tanto sulla moto prototipo 2020 che è diversa su telaio e motore. Primo feeling buono, siamo messi piuttosto bene. A fine giornata abbiamo lavorato un po’ sul setting, ci siamo trovati bene. Nell’ultima oretta sono stato veloce, ho avuto un buon ritmo anche con le gomme usate che è molto importante. Prima giornata positiva. Qui a Valencia il rettilineo è abbastanza corto, ma sulla velocità massima la moto va un pochino meglio. C’è tanto da lavorare, c’è ancora un po’ da recuperare. Sviluppare ancora il motore? Sì, non è il motore definitivo. È importante provare uno step ulteriore tra Valencia e Jerez. C’è tanto da lavorare e in Yamaha lo sanno. Rinnovo come Bonucci? Fino al 2024 non ce la faccio… è un po’ troppo“.

