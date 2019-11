MotoGp -Test di Valencia, terminata la sessione mattutina: i TEMPI a metà giornata

Tre Yamaha in testa alla classifica dei tempi a metà giornata del primo giorno dei test di Valencia

E’ iniziata la due giorni di test di MotoGp sul circuito di Valencia. Grande attenzione sulle novità in pista, dal debutto di Alex Marquez sulla Honda agli aggiornamenti tecnici portati in Spagna dai team. A metà giornata è Maverick Vinales il più veloce, col crono di 1.30.593, seguito da Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Quarto tempo invece per Marc Marquez, protagonista di una brutta caduta, che si è lasciato alle spalle Dovizioso e Pol Espargaro. Nono invece Valentino Rossi che ha avuto prime sensazioni positive sulla moto nuova in attesa di una comparativa.

