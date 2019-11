MotoGp – Test Valencia: Quartararo ancora in testa, i TEMPI a metà giornata

Quartararo in testa alla classifica dei tempi alle 14.00 nella seconda giornata dei test di Valencia

Continua il lavoro dei piloti della MotoGp in pista nella seconda e ultima giornata dei test di Valencia. A metà giornata è ancora una volta Fabio Quartararo il più veloce, seguito da Marquez e Pol Espargaro. Per trovare i piloti ufficiali Yamaha bisogna scendere al settimo posto, con Maverick Vinales, e al tredicesimo per Valentino Rossi, che ha dovuto fare i conti con un problema tecnico con la sua M1 nuova. Nono invece Andrea Dovizioso, mentre iol suo compagno di squadra Danilo Petrucci non è sceso affatto in pista a causa del problema alla spalla che lo ha fermato già nella giornata di ieri.

