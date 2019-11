MotoGp – Test Valencia, problemi in pista per Valentino Rossi: il Dottore costretto a fermarsi

Problema tecnico per Valentino Rossi: il Dottore costretto a scendere dalla sua M1 ai test di Valencia

E’ in corso la seconda ed ultima giornata dei test di Valencia di MotoGp: i piloti stanno girando in pista per provare le novità portate dai team in terra spagnola in ottica 2020. Piccolo imprevisto per Valentino Rossi nella mattinata: il nove volte campione del mondo è stato infatti costretto a fermarsi per un problema tecnico. Il pilota Yamaha è dovuto uscire di pista per poi scendere dalla sua moto, dalla quale è uscito un po’ di fumo.

Il Dottore, allarmato da un warning sul cruscotto, ha dovuto interrompere il suo lavoro in pista per riportare la moto ai box. Un problema non troppo grave, di natura elettrica, che permetterà agli uomini Yamaha di risolverlo presto in modo tale da consentire a Valentino Rossi di montare di nuovo sulla sua M1 nuova. Il pilota Yamaha è comunque tornato in pista con la moto vecchi.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE