MotoGp, Test Valencia – Marc Marquez svela: “mio fratello Alex è solo nel suo box. Gli ho dato soltanto un consiglio…”

Marc Marquez commenta la prima giornata di Test a Valencia e l’esordio del fratello Alex in MotoGp: il campione in carica svela di aver dato soltanto un consiglio al futuro compagno di scuderia

Quinto posto per Marc Marquez nella prima giornata di Test a Valencia. Il pilota spagnolo ha provato le prime novità in vista della prossima stagione, nella giornata che ha segnato anche il debutto del fratellino Alex in MotoGp, seppur con il team LCR (da Jerez sarà anche lui in HCR). Marc Marquez ha spiegato di aver dato un solo consiglio al fratello minore : “ad Alex non ho detto molto, solo parti e vedi com’è la moto e fai più giri possibili. Ma è partito troppo presto e la pista era fredda ed è scivolato. Questa è la MotoGP, ma poi giro dopo giro è andato più forte e continuerà anche domani, ma io sono incentrato sul lavoro nel mio box. Alla fine per me è lo stesso lavoro, non cambia nulla. Ovviamente sono contento per lui perchè quando un team di MotoGP ti dà un’opportunità devi prenderla, vediamo di aiutarlo anche se alla fine ognuno è solo nel proprio box. Prima giornata? La pista era abbastanza veloce ma fredda e quindi ci sono state tante cadute. La mia è stata uscendo dal box. Per quanto riguarda la nuova moto, la prima sensazione e buona“.

