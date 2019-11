MotoGp – Test Valencia, Day1: sessione terminata, tripletta Yamaha al Ricardo Tormo

Tre Yamaha in testa alla classifica dei tempi della prima giornata dei test di Valencia: brutta caduta per Marquez

E’ terminata la prima giornata dei test di Valencia di MotoGp. Al termine del Day-1 è Fabio Quartararo a segnare il miglior tempo in pista, col crono di 1.30.163: alle spalle del francese del team Petronas il collega della Yamaha ufficiale Vinales e Franco Morbidelli. Quarto invece Andrea Dovizioso, seguito da Marquez, che ha distrutto la sua moto con una caduta ed è stato costretto a girare in pista con una sorta di ibrido. Nono Valentino Rossi, mentre Petrucci ha chiuso al 12° posto, costretto a fermarsi per il troppo dolore alla spalla.

