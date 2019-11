MotoGp, Test Jerez – Yamaha al top con Vinales e Quartararo, brillano le Suzuki: problema alla spalla per Marquez [TEMPI]

La prima giornata di test a Jerez si apre nel segno delle Yamaha con Vianales e Quartararo davanti a tutti, bene le Suzuki: Marc Marquez cade e si procura un problema alla spalla

Dopo la due giorni di test a Valencia, la MotoGp cambia location e gira sulla pista di Jerez per la seconda sessione di test che prosegue il lavoro di preparazione per la stagione 2020. Come già accaduto sul circuito Ricardo Tomo, anche nella giornata odierna sono state le Yamaha a fare la voce grossa. Maverick Vinales è risultato il più veloce con un tempo di 1:37.131, davanti alla Petronas di Fabio Quartararo. Subito dietro la sorprendente coppia Suzuki composta da Mir e Rins. Bene Morbidelli che si piazza davanti a Marc Marquez, caduto in mattinata e dolorante ad una spalla (possibile contusione). Il fratello Alex si migliora rispetto a Valencia e chiude 16°. Prova senza grandi spunti per Valentino Rossi 14°, mentre le Ducati di Petrucci e Dovizioso chiudono rispettivamente 9ª e 10ª.

