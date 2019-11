MotoGp, Test Jerez – Petrucci torna in pista dopo l’infortunio: “sessione positiva nonostante il dolore alla spalla”

Danilo Petrucci torna in pista nella prima giornata di test a Jerez dopo l’infortunio alla spalla: sensazioni positive e un buon 9° posto per il pilota Ducati

E’ terminata alle 18:00 di oggi la prima giornata di test MotoGP sul circuito di Jerez de la Frontera. I piloti del Ducati Team sono scesi in pista nella tarda mattinata per proseguire nel lavoro di sviluppo della Desmosedici GP versione 2020 ed hanno potuto girare con continuità fino al primo pomeriggio, quando una leggera pioggia intermittente ha disturbato il lavoro delle squadre presenti sul tracciato andaluso. Nona posizione per Danilo Petrucci, di rientro dal problema alla spalla, che al termine della sessione ha dichiarato: “è stata una giornata abbastanza impegnativa, soprattutto perché non ero ancora sicuro delle mie condizioni fisiche. La spalla sinistra, che a Valencia mi faceva molto male, mi ha dato un po’ di fastidio questa mattina: oggi pomeriggio però stavo meglio e siamo riusciti a fare diverse prove comparative, senza cercare la prestazione perché ci siamo concentrati nel capire meglio il funzionamento delle novità presenti sulla moto, e siamo sicuramente riusciti a ricavare delle indicazioni utili per il futuro”.

