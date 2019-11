MotoGp – Test Jerez, caduta per Marc Marquez: il campione del mondo al centro medico

Marc Marquez cade ai test di Jerez de la Frontera: lo spagnolo al centro medica, nulla di grave per il campione del mondo

I piloti della MotoGp sono in pista a Jerez de la Frontera per gli ultimi due giorni di test dell’anno in ottica 2020. Dopo le due giornate di Valencia, i campioni sono tornati in sella sulle loro moto per continuare il lavoro iniziato la settimana scorsa. Non è mancato, oggi, un piccolo spavento per la Honda: Marc Marquez è stato infatti protagonista di una caduta in curva 13 a causa della quale si è dovuto recare al centro medico per dei controlli. Il campione del mondo in carica è tornato però sulle sue gambe al box per continuare il lavoro in pista, dopo aver rimediato una contusione alla spalla.

