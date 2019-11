MotoGp – Ritiro Jorge Lorenzo, l’omaggio di Quartararo: “anno difficile, ma passato indimenticabile. È una leggenda”

Fabio Quartararo omaggia Jorge Lorenzo dopo il ritiro: il giovane rookie descrive il maiorchino come un esempio e una leggenda

Il paddock di MotoGp è stato scosso dalla notizia del ritiro di Jorge Lorenzo. In una conferenza stampa improvvisa, svoltasi nel pomeriggio di ieri, il pilota maiorchino ha deciso di lasciare il mondo delle due ruote, consapevole di non poter recuperare più la forma fisica precedente all’infortunio di Assen.

Dopo le prove libere 2 di Valencia, ultimo appuntamento della stagione nonchè ultima apparizione di Lorenzo in MotoGp, Fabio Quartararo lo ha voluto omaggiare spendendo delle bellissime parole nei suoi confronti: “Jorge Lorenzo era un esempio per me, per come guidava le moto in maniera smooth. Ha fatto il suo lavoro sempre perfettamente, ha vinto 5 titoli del mondo. Quest’anno è stato difficile ma non possiamo dimenticare quello che ha fatto nel passato e per me sarà sempre una leggenda“.

