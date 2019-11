MotoGp – Terminato il warm up del Gp di Valencia: Marquez cade ma segna il miglior tempo, Rossi fuori dalla top 10

Marc Marquez cade nel warm up ma è suo il miglior tempo: Valentino Rossi fuori dalla top ten a Valencia

Piloti della MotoGp nuovamente in pista: in attesa della gara di questo pomeriggio, i campioni delle due ruote sono tornati in sella alle loro moto per l’ultimo warm up dell’anno, per prepararsi al meglio al Gp di Valencia. Al termine della sessione è stato Marc Marquez, nonostante una caduta, seguito da Maverick Vinales. Ottimo risultato di Danilo Petrucci, terzo e miglior ducatista, seguito da Quartararo e Morbidelli. Sesto Dovizioso, fuori dalla top ten invece Valentino Rossi, undicesimo.

