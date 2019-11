ViÃ±ales spazza via Marquez in Malesia, la Yamaha torna (finalmente) alla vittoria: Valentino Rossi sfiora il podio

Il pilota della Yamaha conquista la seconda vittoria in stagione, prendendosi il successo in Malesia davanti a Marquez e Dovizioso

Maverick Viñales interrompe il dominio di Marc Marquez, trionfando nel Gran Premio della Malesia al termine di una prestazione davvero perfetta.

Lo spagnolo della Yamaha prende il comando delle operazioni subito dopo il via, allungando sugli avversari e prendendosi il secondo successo consecutivo, dopo quello ottenuto in Olanda. Il campione del mondo della Honda deve accontentarsi invece della seconda posizione, fermandosi a cinque successi consecutivi. Un risultato comunque positivo per il fenomeno di Cervera, considerando la grande rimonta compiuta dall’undicesimo posto in griglia. Il terzo gradino del podio se lo prende Andrea Dovizioso, che riesce a resistere nel finale all’attacco di Valentino Rossi, autore a sua volta di una grande gara. Deve accontentarsi del quinto posto Alex Rins, seguito dalle due Yamaha del team SIC Petronas di Morbidelli e Quartararo, che dilapidano l’ottima qualifica di ieri. Ottavo Jack Miller, mentre chiudono la top ten un anonimo Danilo Petrucci e Joan Mir, costretto a pagare un long lap penalty per un contatto con Zarco.

