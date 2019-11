MotoGp – Terminate le FP3 a Valencia: Quartararo resta imprendibile, Valentino Rossi quarto e in Q2

Il pilota del team SIC Petronas stacca il miglior tempo nelle FP3 di Valencia, precedendo Marquez e Miller. Quarto Valentino Rossi, che si qualifica per la Q2

Fabio Quartararo continua a dominare il week-end di Valencia, il pilota francese stacca il miglior tempo anche nella terza sessione di prove libere, fermando il crono sull’1:30.232. Niente da fare per Marc Marquez, che deve accontentarsi della seconda posizione davanti a Jack Miller, ancora una volta il migliore tra i piloti della Ducati.

Buona la mattinata per Valentino Rossi, che chiude al quarto posto e stacca così il pass per la Q2, a cui accedono come noto i primi dieci della terza sessione. Quinto tempo per Franco Morbidelli, che riesce a tenere dietro sia la Yamaha di Viñales che le due Ducati ufficiali di Petrucci e Dovizioso. Joan Mir e Cal Crutchlow completano la top ten, da cui restano fuori Pol Espargaro e Alex Rins. Quindicesimo Jorge Lorenzo, mentre Pirro non va oltre il 17° tempo con la terza Ducati.

