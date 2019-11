MotoGp – Terminate le Fp4 a Valencia: Vinales si piazza davanti a tutti, Rossi fuori dalla top ten [TEMPI]

Vinales davanti a tutti nella quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp di Valencia

E’ terminata la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp di Valencia: i piloti della MotoGp sono scesi in pista, sul Ricardo Tormo, per l’ultima sessione prima delle qualifiche dell’ultimo Gp della stagione. Sul circuito di Cheste, nonostante una caduta sul finale, è stato Vinales a segnare il tempo più veloce, col crono di 1.30.484. Alle spalle del dello spagnolo della Yamaha Marc Marquez e Quartararo. Miller è ancora una volta il miglior ducatista, col quarto tempo, mentre Dovizioso ha chiuso col settimo crono. Undicesimo invece Valentino Rossi che ha però effettuato 19 giri con la stessa gomma per un lavoro ben mirato col team.

