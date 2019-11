MotoGp – Terminate le FP1 sul circuito di Ricardo Tormo: Quartararo in vetta a Valencia [TEMPI]

Quartaro in testa nelle Fp1 del Gp di Valencia: cade Valentino Rossi, Lorenzo lontano

E’ terminata la prima sessione di prove libere del Gp di Valencia: i piloti di MotoGp sono scesi in pista per le ultime FP1 della stagione, al termine delle quali è stato Quartararo a piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi, col crono di 1.31.455. Alle spalle del francese del team Petronas si è piazzato un ottimo Jack Miller, seguito da Marquez e Vinales. Caduta per Valentino Rossi, che non ha potuto portare a termine la sua sessione, concludendo all’ottavo posto, seguito da Dovizioso. Undicesimo tempo per Petrucci, mentre Lorenzo, alle ultime FP1 della sua carriera ha chiuso col 18° tempo.

