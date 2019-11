MotoGp – Tripletta di italiani nelle Fp4 di Sepang: Morbidelli precede il suo maestro Rossi [TEMPI]

Doppietta Yamaha nelle Fp4 del Gp della Malesia: Morbidelli davanti al suo maestro Valentino Rossi

L’attesa è terminata: è arrivato il momento delle qualifiche del Gp della Malesia. In attesa di capire chi sarà a conquistare la pole position sul circuito di Sepang, i piloti della MotoGp sono scesi in pista per la quarta ed ultima sessione di prove libere.

Al termine della sessione è nuovamente Morbidelli a segnare il miglior tempo, col crono di 1.59.600, seguito dal suo maestro Valentino Rossi e da Dovizioso. Quarto tempo per Quartararo, che si lascia alle spalle Marquez e Vinales.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE