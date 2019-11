MotoGp – Terminate le FP2 a Sepang: Quartararo è davvero supersonico, Valentino Rossi nella top-3 [TEMPI]

Il francese abbassa ulteriormente il record della pista in Malesia, precedendo di sei decimi Dovizioso e Valentino Rossi

Fabio Quartararo non smette di stupire in Malesia, dominando anche la seconda sessione di prove libere sul circuito di Sepang. Il francese abbassa ulteriormente il record della pista, fermando il crono in 1.58.576, un tempo pazzesco che esalta il team SIC Petronas. Dietro il rookie francese il vuoto, con Andrea Dovizioso che chiude al secondo posto con sei decimi di ritardo dal leader.

Ottima la terza posizione di Valentino Rossi, abile a precedere Franco Morbidelli e Jack Miller, che devono accontentarsi del quarto e del quinto tempo. Aleix Espargaro continua a sorprendere con l’Aprilia arrampicandosi in sesta posizione, seguito da Cal Crutchlow e Pecco Bagnaia. Solo nono invece Maverick Viñales, mentre Alex Rins completa la top ten davanti a Petrucci e Mir. Tredicesimo il campione del mondo Marc Marquez, niente time attack per lo spagnolo che al momento ha comunque il pass provvisorio per la Q2.

