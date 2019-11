MotoGp – Quartararo motivato a Valencia dopo la pole: “per l’ultima gara sarebbe bello il podio”

Quartararo, l’ultima pole position della stagione ed il futuro compagno di squadra di Marquez: le parole del francese del team Petronas dopo le qualifiche di Valencia

Ottima prestazione di Quartararo nelle qualifiche del Gp di Valencia: il francese del Team Petronas ha conquistato oggi la sua sesta pole position in carriera. Un’ultima qualifica chiusa in bellezza dunque per Quartararo: “approccio sempre uguale, quando mettiamo gomme nuove e facciamo il time attack tutto off, è un circuito in cui faccio molta fatica, ieri facevo fatica sul passo gara, oggi molto meglio, sono molto contento, più sul passo che per la pole“, ha dichiarato ai microfoni Sky.

“Penso che possiamo lottare per il podio, Marc e Maverick hanno un passo superiore al nostro, anche Jack va molto forte, dobbiamo stare calmi e vedere di stare davanti, per l’ultima gara sarebbe bello stare sul podio“, ha aggiunto il francese.

Infine Quartararo ha espresso il suo pensiero riguardante il futuro compagno di squadra di Marc Marquez: “io non lo so, è vero che Alex ha due titoli, ha dimostrato che andava molto forte, Zarco inizia ad andare forte con la honda, onestamente non lo so, scommettere? 50 e 50 veramente“, ha concluso.

