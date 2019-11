MotoGp – La seconda fila e la possibilità di avere il fratello Alex in Honda, Marquez sincero: “non sarei contento se vincesse davanti a me”

Marc Marquez sincero sulla possibilità di avere il fratello Alex al suo fianco in Honda dal prossimo anno: le parole dello spagnolo dopo le qualifiche del Gp di Valencia

E’ Fabio Quartararo l’ultimo poleman della stagione 2019 di MotoGp: il francese del Team Petronas ha conquistato la sua sesta pole stagionale, lasciandosi alle spalle Marquez e Miller. Soddisfatto, nonostante il secondo posto, il campione del mondo della Honda HRC: “quando vado in pista parto per fare la pole, oggi mi aspettavo di essere più lontano, sono comunque contento perchè il passo è buono, abbiamo fatto la prima fila che era l’obiettivo, vediamo domani in gara“, ha esordito Marquez ai microfoni Sky.

Non poteva poi mancare un commento sulla possibilità di avere al suo fianco in Honda il fratello Alex: “è una cosa che io non ho mai spinto e non voglio spingere, se mi chedi ti piace che tuo fratello va in MotoGp io ovviamente dico di si, è il mio sogno competere con lui in MotoGp, va bene con la Honda e con un’altra marca, io non c’entro niente. Sai che sei vicino al boxe con uno che vince e prova a vincere il campionato, sono più gli svantaggi perchè il paragone ci sarà sempre, che sia tuo fratello o un altro, ma comunque non tutta la gente vuole venire al box di HRC. Decide la Honda, io non c’entro niente. Se sarei felice se vincesse davanti a me? Ovviamente no! Alla fine io voglio vincere, logicamente se finisse uno davanti a me preferisco che sia mio fratello che un altro, una cosa è il rapporto di due fratelli un’altra è la professionalità, io ho i miei segreti nel mio box lui ha i suoi nel suo box. Fratello o non fratello non dobbiamo dimenticare che è il campione del mondo di Moto2“, ha concluso lo spagnolo della Honda.

