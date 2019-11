El Diablo infiamma Valencia: a Quartararo l’ultima pole, Valentino Rossi in difficoltà

E’ ancora Quartararo a regalare spettacolo: il francese della Petronas conquista l’ultima pole position dell’anno

Ultima qualifica dell’anno di fuoco: sul circuito Ricardo Tormo di Cheste i campioni della MotoGp hanno regalato un finale spettacolare nella lotta per le migliori posizioni in griglia di partenza. Una qualifica di gioie e dolori per la Yamaha: il team di Iwata, infatti, può festeggiare una fantastica pole position con Quartararo, della Petronas, ma non può di certo gioire per il risultato di Valentino Rossi, solo dodicesimo.

El Diablo ha fermato il crono sull’1.29.978, lasciandosi alle spalle Marquez e Miller. Quarto invece Maverick Vinales, mentre Dovizioso non è riuscito a far meglio del sesto tempo. Decimo invece Danilo Petrucci. Quartararo ha dato l’ennesima dimostrazione di essere veloce, competitivo e talentuoso, mettendo in difficoltà i top rider. Adesso manca solo la prima vittoria…

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE