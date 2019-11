MotoGp – Prove libere disastrose per Valentino Rossi a Valencia: ancora una caduta, distrutta la M1

Valentino Rossi cade anche nelle seconde prove libere del Gp di Valencia: la M1 del Dottore distrutta

Le prove libere del Gp di Valencia non sorridono a Valentino Rossi: dopo l’ottavo posto delle Fp1, durante le quali il Dottore è stato protagonista di una brutta caduta, anche nelle seconde prove libere il nove volte campione del mondo ha dovuto fare i conti con uno scivolone. In curva 10 Valentino Rossi è finito rovinosamente a terra, con la sua M1 andata distrutta. Nessuna conseguenza, fortunatamente per il pilota Yamaha, che è tornato ai box per tornare subito in pista vista la mezz’ora di tempo ancora a disposizione.

