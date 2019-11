MotoGp, nuova opportunità per Johann Zarco: per il francese torna a farsi sotto la… Yamaha

Lin Jarvis ha lanciato un chiaro messaggio a Johann Zarco, sottolineando come la proposta presentata qualche settimana fa resta ancora valida

Il futuro di Johann Zarco potrebbe essere alla Yamaha, il pilota francese infatti ha ricevuto una nuova apertura dalla Casa di Iwata, pronta a dargli il ruolo di collaudatore già per la stagione 2020.

A confermarlo è Lin Jarvis, managing director della squadra giapponese: “ho parlato con Johann dieci giorni fa e gli ho detto che se il suo progetto con Honda non avesse funzionato, la nostra offerta per diventare collaudatore sarebbe rimasta valida. Ha mostrato interesse per la parte agonistica, quindi penso che abbia bisogno di scegliere se vuole correre o se è interessato a diventare un collaudatore. È una sua scelta. Vediamo che cosa deciderà, considerando la nuova situazione in Honda, è sicuramente una possibilità. Adesso lo consideriamo ancora più interessante perché non è solo un pilota molto veloce, ma ha esperienza con KTM e di recente ne ha fatta una nuova, quindi non è successo nulla di negativo ma solo cose positive. L’aspetto più importante per lui, come persona, è decidere che cosa vuole fare”.

