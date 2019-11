MotoGp, subito problemi per la Ducati: la Desmo di Pirro va a fuoco con lui ancora in sella [FOTO]

Durante la prima sessione di prove libere sul circuito di Valencia, la Ducati di Pirro ha preso fuoco quando il pilota era ancora in sella

Attimi di apprensione per Michele Pirro durante la prima sessione di prove libere sul circuito di Valencia, la Ducati del pilota italiano infatti ha preso fuoco durante un giro lanciato, obbligandolo a saltare giù immediatamente per evitare guai ben peggiori. Il principio di incendio infatti è avvenuto mentre Pirro si trovava ancora in sella alla sua Desmosedici, una situazione davvero rischiosa che fortunatamente si è risolta senza nessun danno per il terzo pilota Ducati.

