MotoGp – Petrucci convinto di poter far bene a Valencia: “è una gara importante, ecco perchè”

Danilo Petrucci a caccia di riscatto a Valencia: il ternano della Ducati punta a chiudere la stagione 2019 di MotoGp con un buon risultato

Si corre domenica a Valencia l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp: in palio ancora il terzo gradino del podio ed il mondiale a squadre. La Ducati cercherà con tutte le sue forze di non farsi rimontare dalla Honda e di portare a casa questo titolo con Dovizioso e Petrucci pronti alla battaglia.

Anche s eil circuito di Cheste non si adatta al meglio alla Ducati e Petrucci non è riuscito mai a far meglio del decimo posto, il ternano del team di Borgo Panigale punta ad un buon risultato.

“Per me questa gara è molto importante, perché dopo una seconda parte di stagione piuttosto complicata voglio concludere l’anno con un buon risultato. Non credo che siamo così lontani, ma dobbiamo risolvere ancora alcuni dettagli per poter essere più competitivi in ​​gara. Valencia è un circuito che mi piace, e negli ultimi giorni sono riuscito a recuperare bene dai postumi della caduta in Australia, per cui sono convinto che potremo fare una buona gara“, queste le parole di Petrucci alla vigilia del Gp di Valencia.

