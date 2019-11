MotoGp – Petrucci alza bandiera bianca ai test di Valencia: “troppo dolore alla spalla”

Danilo Petrucci costretto ad arrendersi al dolore durante la prima giornata di test a Valencia: le sensazioni del ternano della Ducati

La prima giornata dei test di MotoGp di Valencia non ha sorriso a Danilo Petrucci: il ternano della Ducati è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un forte dolore alla spalla, che lo ha perseguitato per tutta la stagione ma che si è accentuato dopo la caduta di domenica in gara.

“Ero arrivato qua un po’ dolorante, con una spalla che mi faceva male, la caduta di domenica non mi ha aiutato, avevo un po’ di dolore ma speravo non mi facesse male, ma appena ho iniziato a guidare ho niziato a perdere forza quindi abbiamo deciso che nonostante le cose che ci siano da provare è meglio tenerla a riposo, proviamo a vedere domani mattina ma forse è meglio che sia messo meglio per i test di jerez, è una tendinite cronica e ho parecchio dolore a guidare“, ha dichiarato ai microfoni Sky.

Petrucci ha poi aperto una parentesi sulla nuova moto provata, senza sbilanciarsi troppo visti i pochi giri: “ho fatto pochi giri, giusto 3, quindi ho visto che non ci sono cose che vanno male, ci sono dei miglioramenti ma ho provato davvero pochissimo“.

