MotoGp – Petrucci ottimista dopo le FP2 di Valencia: “il freddo ha creato problemi ma non siamo messi male”

Danilo Petrucci ha raccolto un 12° posto nelle FP2 di Valencia: il pilota Ducati però resta ottimista in vista dell’ultima gara della stagione

Solo un 12° posto per Danilo Petrucci nella seconda sessione di prove libere del Gp di Valencia. Il pilota di Terni ha fermato il cronometro del suo miglior giro sull’ 1:31.455, tempo sicuramente migliorabile ma che lo fa guardare con ottimismo all’ultima gara della stagione: “nel pomeriggio il freddo ha creato delle condizioni abbastanza difficili, però abbiamo fatto dei passi avanti rispetto a questa mattina. Alla fine siamo tutti abbastanza vicini ma, anche se come passo non siamo messi male, devo ancora migliorare sul giro singolo. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare il mio feeling, però rimango positivo. Stiamo andando nella direzione giusta: dobbiamo solo mettere tutte le cose in fila e sono convinto che potremo ottenere un buon risultato”.

