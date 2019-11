MotoGp – Il bilancio della stagione 2019 e la Ducati 2020, Petrucci ammette: “ancora non sono stato informato, ma in fabbrica…”

Danilo Petrucci soddisfatto del suo 2019: le parole del ternano della Ducati dall’EICMA 2019

La stagione 2019 di MotoGp sta per volgere al termine: dopo le fatiche del trittico asiatico i campioni si godono un po’ di relax con amici e parenti prima del round finale. In attesa di volare a Valencia, diversi piloti sono stati protagonisti all’EICMA 2019, tra questi anche Danilo Petrucci, che a Motorsport ha stilato il bilancio della sua prima stagione da pilota ufficiale Ducati: “manca ormai una gara, siamo alla fine del mondiale, stiamo lottando per finire tra i primi 5, è stato un anno positivo, con alti e bassi, sicuramente vincere la mia prima gara è stato molto bello, manca una gara, Valencia mi è sempre piaciuta, speriamo di finire in bellezza. Dopo la pausa estiva ho iniziato a faticare, fattori tecnici, sfortuna, ce l’ho sempre messa tutta, ma ho sofferto un po’ e non sono riuscito a cogliere il massimo, ho perso tanti punti, ma non ho tanti rimpianti, ho molto spunti per migliorare l’anno prossimo“,ha dichiarato il ternano.

Non poteva mancare una menzione alla sua prima vittoria, al Mugello, davanti ai suoi tifosi: “una bella soddifazione vincere in Italia, erano diverse gare che lottavamo per stare sul podio, al Mugello è capitata l’occasione giusta, vincere in Italia è stata un’emozione che devo ben realizzare ancora“.

Infine sulla moto 2020 ha concluso: “ancora non sono stato informato su quello che sta facendo Ducati, so che lavorano giorno e notte per migliorare la moto, ma non so di preciso cosa c’è di nuovo. Obiettivo per l’anno prossimo? Migliorarmi sempre, vorrei fare ancora meglio di quest’anno“.

