MotoGp – Vinales più che soddisfatto in Malesia: “mi aspetto una gara difficile, ma sono molto contento”

Vinales non nasconde il suo entusiasmo dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp della Malesia: le parole dello spagnolo della Yamaha

Secondo posto per Maverick Vinales nelle qualifiche del Gp della Malesia: il pilota spagnolo ha chiuso la Q2 alle spalle solo di Fabio Quartararo, lasciandosi alle spalle Franco Morbidelli, per una prima fila tutta Yamaha. Nonostante Vinales sia stato beffato sul finale dal giovane francese del Team Petronas, le sue sensazioni sono positive: “è stata una bella qualifica, abbiamo spinto al massimo, molto contento del tempo che abbiamo fatto ma anche del passo gara, per domani dobbiamo migliorare ancora un po’ ma siamo abbastanza preparati. Mi aspetto una gara difficile, bisogna essere molto intelligenti, spingere dal primo giro e provare ad andare via e provare a salire sul podio, ancora non abbiamo deciso le gomme della gara, ma mi sono trovato bene, sono contento e pronto per battagliare”, ha dichiarato ai microfoni Sky.

