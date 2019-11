MotoGp, Viñales felice in Malesia: “passo gara ottimo, ma non sarà facile battere Quartararo in Qualifica”

Lo spagnolo ha parlato dei risultati ottenuti nelle libere in Malesia, esprimendo il proprio punto di vista

Sensazioni positive per Maverick Viñales in Malesia, la prima giornata di libere sorride allo spagnolo sia per quanto riguarda il passo gara che per il time-attack.

Fiducia e tanta determinazione nelle parole del rider della Yamaha ai microfoni di Sky Sport MotoGp, parole che sottolineando l’ottimo feeling avvertito in pista: “sono molto contento perché alla fine questa mattina mi sono sentito subito molto veloce, nel pomeriggio soprattutto ho provato il passo gara per capire le gomme: sono molto soddisfatto. Non ho fatto il time attack perché ho deciso di dare priorità alla gara. Il giro di Quartararo? Molto buono, sarà difficile ma proveremo a batterlo e ad andare molto veloce. Questa è una pista difficile da interpretare per il passo gara perché la domenica fa caldo, però oggi sono riuscito a fare un bel ritmo e quello mi fa stare molto tranquillo. Provare a vincere all’ultima curva non sarà facile, cercheremo di prendere margine prima“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE