MotoGp – Il sesto posto a Sepang non butta giù Valentino Rossi: le parole fiduciose del Dottore dopo le qualifiche in Malesia

Valentino Rossi sesto a Sepang: le parole del Dottore dopo le qualfiche del Gp della Malesia

La Yamaha ha dominato oggi nelle qualifiche del Gp della Malesia: Quartararo si è preso la sua quinta pole position stagionale, lasciandosi alle spalle Vinales e Morbidelli. Sesto invece Valentino Rossi, che comunque in ottica gara sembra fiducioso e positivo.

“Tutte le Yamaha sono molto veloci, alla fine io parto sesto domani, si poteva fare un pelo meglio siamo rimasti un po’ nel traffico, ma non male, il mio passo è abbastanza buono, ci sono tanti che vanno, ma non è male oggi sono stato piuttosto veloce, ora guardiamo i dati vediamo se domani possiamo modificare qualcosa, la seconda fila non è male“, ha dichiarato ai microfoni Sky.

Sulla scelta delle gomme il Dottore ha aggiunto: “stiamo provando un po’ di cose, la scelta è aperta tra la soft e la media dietro, perchè le performance delle due gomme sono simili, dobbiamo vedere un po’ anche nel warm up e sperare che sia asciutto“.

“Mi sembra che a vedere così come passo Vinales è molto veloce, ma anche Quartararo e Marquez, anche Franco, poi ci sono io, bisogna cercare di partire bene, in prima fila sono tutti e tre molto forti e cercare di stare con loro“, ha concluso.

