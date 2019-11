MotoGp – Quartararo soddisfatto, Marquez e Miller felici per la prima fila: le parole dei protagonisti delle qualifiche di Valencia

I piloti della prima fila tutti soddisfatti a Valencia: le parole dei protagonisti delle qualifiche dell’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp

Fabio Quartararo conquista la sua sesta pole position della carriera chiudendo la stagione in bellezza e prendendosi il primo posto della griglia di partenza del Gp di Valencia. Il francese del Team Petronas si è lasciato alle spalle Marquez e Miller.

Soddisfatto e felicissimo, Quartararo ha così commentato il suo risultato dal parco chiuso: “veramente meraviglioso qui, qua è stato sempre un circuito per me con le moto grandi, ho sempre fatto fatica, ieri non ero soddisfatto, stamattina molto meglio, in qualifica è andata perfettamente, abbiamo fatto la sesta pole della stagione, molto contento. Domani sarà una gara difficile, dobbiamo andare forte e stare davanti“.

“Sono contento, molto, sono più vicino di quello che mi aspettavo, sapevo che Quartararo e Vinales andavano molto forte, Quartararo sul giro è incredibile, siamo lì in prima fila, l’obiettivo del sabato è questo, domani vediamo di fare una bella gara“, ha commentato Marc Marquez.

“Il passo è buono, siamo partiti forte, di nuovo in prima fila, è una bella sensazione, siamo felici del weekend fino adesso e vediamo di completare quest’anno nel miglior modo possibile“, ha concluso Miller..

