MotoGp – Quartararo euforico, Vinales soddisfatto e Morbidelli glaciale: le prime parole dei protagonisti delle qualifiche di Sepang

Quartararo esplosivo dopo la quinta pole stagionale, soddisfatto anche Vinales, Morbidelli serissimo: le prime sensazioni dei protagonisti del Gp della Malesia

La Yamaha detta legge sul circuito di Sepang. Nel Gp di casa del team Petronas è Fabio Quartararo a prendersi un’altra fantastica pole position, beffando sul finale Maverick Vinales. Prima fila tutta Yamaha, con Morbidelli terzo, davanti a Miller e Crutchlow. Sesto invece Valentino Rossi, mentre Marquez partirà dall’11° posto a causa di una spaventosa caduta.

Felicissimo ed euforico il poleman Quartararo: “fantastica, è stato molto difficile questa settimana col piede così non avevo molta fiducia, abbiamo fatto questa pole finalmente, importante per la gara di domani e per il team. Abbiamo fatto la prima fila anche con Franco e sono molto contento“, queste le parole del francese ai microfoni Sky al parco chiuso.

Soddisfatto anche Vinales: “stiamo guidando bene, non era facile oggi, il tempo che abbiamo fatto sicuramente era il record della pista, era abbastanza buono ma si deve migliorare, abbiamo fatto un ottimo alvoro, soprattutto nelle fp3 in condizioni di gara, molto contento, vediamo domani“, ha aggiunto lo spagnolo del team ufficiale Yamaha.

Serio e composto invece Morbidelli: “è stato un buon weekend dall’inizio, siamo partiti benmissimo, molto meglio rispetto all’australia, stiamo andando sulla strada giusta secondo me, vediamo di mettere insieme il tutto e fare una buona gara domani“.

