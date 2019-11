MotoGp, Danilo Petrucci mastica amaro a Sepang: “un’altra gara difficile, nel finale non ho potuto spingere”

Il ternano ha parlato dopo il Gran Premio disputato oggi a Sepang, chiuso con un anonimo nono posto

Nono posto finale per Danilo Petrucci nel Gran Premio della Malesia, un risultato alquanto anonimo arrivato dopo essere partito dalla terza fila. Nella classifica iridata, il ternano mantiene la quinta posizione, con un vantaggio di quattro punti su Quartararo. Queste le sue parole al sito ufficiale del team: “è stata un’altra gara molto difficile, stavo recuperando verso fine gara ma negli ultimi cinque giri ho avvertito una vibrazione molto forte al posteriore e non ho potuto continuare a spingere. In gara ho fatto molta fatica anche perché ho ancora male alla schiena a causa della caduta di domenica scorsa in Australia, e non sono riuscito a fare di più. Davvero peccato per il problema che ho avuto a fine gara, però ho cercato comunque di portare a casa il massimo”.

