MotoGp, Pernat scuote il mercato piloti: “Viñales andrà alla Ducati nel 2021. Valentino Rossi? Ecco cosa farà”

Il manager ligure ha fatto il punto sul mercato piloti in vista del 2021, lanciandosi in previsioni sorprendenti

Le line-up per il 2020 sono state ormai quasi tutte ufficializzate, mancano solo gli ultimi tasselli da sistemare prima di avere la griglia completa. Le sorprese e le bombe di mercato sono rinviate al 2021, quando scadranno i contratti dei big e si concretizzeranno trasferimenti davvero clamorosi.

Carlo Pernat ha provato ad anticiparli, partendo dagli obiettivi della Ducati: “Ducati ha cercato Marquez, Quartararo e Vinales per il 2021 e alla fine sarà quest’ultimo ad andare sulla ‘Rossa’. Sarebbe strano se Yamaha lasciasse andare Quartararo, alla fine resterà. A far posto allo spagnolo dovrebbe essere Petrucci, non è da escludere che possa lasciare la Ducati. Valentino Rossi? C’è la possibilità che corra anche nel 2021, soprattutto se l’ultima carta del nuovo capo tecnico dovesse andare bene. Alex Marquez? È stata una lotta tra poteri, da una parte Marc Marquez, che di colpo ha voluto il fratello nel team, e dall’altra la Dorna che aveva promesso a Zarco un posto in Honda. Al francese hanno offerto la Ducati del team Avintia, ma non è una squadra allettante. L’alternativa è la Moto2 con il team Marc VDS. Se è furbo va in Avintia, si fa dare garanzie da Dall’Igna e aspetta l’anno prossimo che è quello nel quale scadono i contratti“

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE